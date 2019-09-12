Son Dakika Haberleri: Antalya'daki çocuğa darp iddiası
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Antalya'daki çocuğa darp iddiası

1 saat önce

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 6 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 6 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yetiştirme yurdunda 15 yaşındaki kız çocuğu tarafından darbedilen 6 yaşındaki çocuğun tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor.

Darbedilme sonucu çeşitli yerlerinde ezikler bulunduğu öğrenilen çocuğun bilincinin yerine geldiği, yoğun bakım ünitesinden normal servise alındığı öğrenildi.

Kız çocuğunun tedavisinin ardından amcasına teslim edileceği belirtildi. Çocuğa, hastaneden taburcu olduktan sonra da travma terapisi uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan olaya ilişkin Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldı. Ekipler, olayın kolluk kuvvet tarafından gönderilen çocukların kendilerine yönelik uygun hizmet modeli belirlenene kadar kaldıkları ilk kabul müdahale ve değerlendirme ünitesinde gerçekleştiğini tespit etti.

Antalya'da 10 Eylül'de çocuk yurdunda 6 yaşındaki çocuğu darbeden 15 yaşındaki kız çocuğu tutuklanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:22 Kaynak: AA
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