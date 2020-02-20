Antalya'daki deniz paraşütü kazasına ilişkin davada yeni bilirkişi raporu açıklandı - Son Dakika

Antalya'da deniz paraşütünün halatının kopması sonucu bir Rus turistin ölümü ve annesinin yaralanmasıyla ilgili olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Fatih Mehmet Çürümez, Hüseyin Sirek, müşteki Tatyana Mitrofanov ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu okundu. Raporda, kazada kopan halatın yeni alındığı, teknik verileri ve sertifikanın yeterli ve vincin sıfır olduğu vurgulandı.

Teknede kullanılan halat, paraşüt, trapez ve diğer ekipmanların da kurallara uygun ve sertifikalı olduğuna işaret edilen raporda, yaşanan yaralanma ve ölümlü olayda aniden çıkan ve şiddetini birden artıran ve yönünü değiştiren rüzgar karşısında kaptanın halatı geri toplamaya gayret gösterdiği kaydedildi.

Halatın rüzgar kuvvetinden dolayı tekneden koptuğuna vurgu yapılan raporda, "Kopma sonucu şahısların gökyüzüne yükseldiği, rüzgarın etkisiyle savruldukları, bir otelin bahçesindeki ağaçlara çarparak durdukları olay, doğal afet kaynaklı bir kazadır." ifadeleri yer aldı.

Raporda, sanıkların olayda kusurlu bulunulamayacağı görüşü bildirildi.

"Bilirkişi raporları çelişiyor"

Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu ile dosyaya yeni eklenen bilirkişi raporlarının çeliştiğine değinen davanın savcısı, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Mühendisi ve Makine Mühendisleri öğretim görevlilerinden oluşan bilirkişi kuruluna gönderilmesine karar verdi.

Duruşma ileri tarihe ertelendi.

Konyaaltı ilçesinde 14 Eylül'de Mark ve annesi Tatyana Mitrofanov'un bindiği deniz paraşütünün halatı kopmuş ve Rus turistler bir otelin palmiye ağaçlarına çarpmıştı. Kazada Mark Mitrafanov hayatını kaybetmiş, annesi Tatyana Mitrofanov yaralanmıştı. Gözaltına alınan su sporları firmasının sahibi ile çalışanı tutuklanmıştı. Geçtiğimiz yıl 28 Kasım'da görülen davada, mahkeme heyetince yurt dışına çıkış yasağı konulan sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.