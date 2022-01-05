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Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? - Son Dakika

Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?

05.01.2022 15:55

Bu sabah Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremden saniyeler önce, bazı Android kullanıcılarının bildirim aldıkları ortaya çıktı. Peki bu nasıl oldu? İşte milyonlarca Android kullanıcının merak ettiği gelişmenin detayları.

Google'ın Android akıllı telefonlardaki ivmeölçer sensörlerini deprem tespit etmek için kullandığı sistem, geçtiğimiz yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlatılmış ve ardından birçok farklı ülkede kullanıma sunulmuştu.

DEPREMİN NEDEN OLDUĞU DALGALARI TANIYOR

Bu özellikle birlikte, Android cihazlar önce bir depremin neden olduğu dalgaları tanıyor. Ardından Google, telefonlardan gelen verileri analiz ederek sismik aktivitenin arttığı alandaki kullanıcılara erken uyarı mesajı gönderiyor. Kullanıcılar da bu hizmeti reddetmedikleri takdirde otomatik olarak bilgilendiriliyor.

ANTALYA DEPREMİNİ ÖNCEDEN HABER VERDİ

Bu sabah saatlerinde, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem saat 06.21'de deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirim gündem yarattı

GOOGLE DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREM ALGILAMA AĞINI KURMAK İSTİYOR

Antalya'da gerçekleşen depremden saniyeler önce Android kullanıcıları, Google'ın deprem uyarı sisteminden gelen bildirimle karşılaştı. Şirket, hem depremleri tespit etmek hem de insanları uyarmak için deprem algılama sistemine tamamen güveniyor.

Çünkü neredeyse her akıllı telefon, mini bir sismograf gibi davranan ve birincil ve ikincil deprem dalgalarını tespit edebilen bir ivmeölçer sensörüne sahip. Bu nedenle Google, milyonlarca Android telefonu bu sisteme bağlayarak, dünyanın en büyük deprem algılama ağını kurmak istiyor.

Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirim gündem yarattı

TELEFONLARIN MİNİ SİSMOGRAFLARA DÖNÜŞMESİ BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Google'ın destek aldığı deprem bilimi uzmanları, meydana gelebilecek yanlış uyarılara rağmen akıllı telefonların mini-sismograflara dönüşmesinin büyük bir avantaj sağlayacağını söylüyor. Araştırmacılara göre çoğu akıllı telefonun sensörü, depremin merkez üssünün yaklaşık 1 kilometre içindeki 3.1 ve üzerindeki şiddetleri kaydedebiliyor.

Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirim gündem yarattı

DEPREM UYARI BİLDİRİMLERİ NASIL AÇILIR?

Eğer siz de Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon kullanıyorsanız, Ayarlar > Konum > Deprem uyarıları yolunu izleyerek bildirimleri açıp kapatabilirsiniz.

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Antalya, Android, Google, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? - Son Dakika
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