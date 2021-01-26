Antalya'daki Divan Talya, 50 milyon dolarlık yatırımla yeniden hayat bulacak

Antalya'nın ilk 5 yıldızlı oteli olan Divan Talya, 50 milyon dolarlık yatırımla yeniden hayat bulacak.

Antalya'nın ilk 5 yıldızlı oteli olan Divan Talya, 50 milyon dolarlık yatırımla yeniden hayat bulacak. Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş, Antalya'da bulunan ve 13 Mayıs 2013'te faaliyetlerine ara verilen Divan Talya Oteli'nin yeniden yapımı için 50 milyon dolarlık yatırım kararı aldığını duyurdu.

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