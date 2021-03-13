Antalya'daki drone destekli denetimlerde 215 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 215 motosiklet sürücüsüne 165 bin lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 noktada motosiklet sürücülerine yönelik drone destekli denetim yaptı. Uygulamada 2 bin 250 motosiklet kontrol edildi, 215 sürücüye 165 bin lira ceza kesildi.

Uygulamada arama kararı bulunan 8 kişi de yakalandı.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, İçişleri Bakanlığınca başlatılan farkındalık uygulamaları doğrultusunda motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Uygulamalarda motosiklet sürücülerini de bilgilendirdiklerini anlatan Yazıcı, "İlçede 8 bin 458 tescilli motosiklet bulunuyor. 2020'de yaşanan trafik kazalarında 7 motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bu, üzücü bir tablo. Bu yıl motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalarımızı artıracağız." dedi.