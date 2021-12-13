ANTALYA'DAKİ ELAZIĞLILAR BÜLENT SERTTAŞ İLE COŞTU - Son Dakika

ÜNLÜ şarkıcı Bülent Serttaş, Antalya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği gecede sahne alarak, katılanlara eğlence dolu saatler yaşattı. Kendisi de Elazığlı olan şarkıcı, 2 saat sahnede kaldı.

Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve oyunculuk yapan Bülent Serttaş, Antalya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği gecede sahne aldı. Kendisi de Elazığlı olan şarkıcı saat 22.00 sıralarında sahneye çıkarken, geceye katılan hemşerilerine unutulmaz anlar yaşattı. 56 yaşındaki Serttaş'ın eski ve son albümünden şarkılarının yanı sıra seslendirdiği hareketli parçalara, geceye katılanlar da eşlik etti. 2 saat boyunca sahnede kalan Serttaş, şarkılarının aralarında geceye katılanları da selamlamayı ihmal etmedi.

Antalya Elazığlılar Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ali Gülnaroğlu, 'Biz dernek üyeleri olarak pandemi sürecinde bir araya gelemedik. Şimdi buluştuk ve büyük bir özlem gideriyoruz. Biz Antalya'da birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Hemşerimiz Bülent Serttaş sahne alarak bizi mutlu etti. Kendisine de teşekkür ederiz dedi.