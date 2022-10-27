Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan scooterlara ilişkin açıklama: Yeni tedbirler ve teşvikler yolda - Son Dakika
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Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan scooterlara ilişkin açıklama: Yeni tedbirler ve teşvikler yolda

27.10.2022 12:03

Antalya'daki elektrikli scooter kullanan iki gencin otomobil çarpması sonrası yaşamını yitirdiği acı olay tazeliğini korurken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, scooterlara ilişkin yeni tedbir ve teşviklerin yolda olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, "Mikro hareketlilik araçları hayatımızın vazgeçilmezleri. Yürüme yolları, bisiklet yollarını teşvik ediyoruz. Tedbirlerimizi, denetimlerimizi, kurallarımızı daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan skuterdeki gençlere, hızlı olduğu belirtilen Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki otomobil çarptı. İki genç feci kazada hayatını kaybederken yaşanan bu son olay Türkiye'deki scooter kullanımı ilgili sorunları da yeniden gündeme getirdi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'DAN SCOOTER AÇIKLAMASI GELDİ

Bugün restorasyonu Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan, Ankara Çayı üzerindeki tarihi Akköprünün açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektrikli scooter konusuna da değindi.

"KAZALARI BİTİRMEK İÇİN YENİ TEDBİRLER ALACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu, " Scooter, bisiklet yürüme alanları metropollerin parçası oldu. Geçen yıl bunların belli kurallar dahilinde çalışmasını sürdürmesi için yönetmelikler çıkardık. Ancak arazide, caddelerde kural tanımaz halde hareket ediyorlar. Bunların kullanılmasını teşvik edeceğiz aynı zamanda belli kurallarda kullanılmasını denetleyeceğiz. Üzücü kazalar meydana geldi. Bunları ortadan kaldırmak için yeni tedbirler alarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"YÜRÜME VE BİSİKLET YOLLARINI TEŞVİK EDİYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Mikro hareketlilik araçları hayatımızın vazgeçilmezleri. Yürüme yolları, bisiklet yollarını teşvik ediyoruz. Tedbirlerimizi, denetimlerimizi, kurallarımızı daha da geliştireceğiz" diye konuştu.

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Son Dakika Güncel Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan scooterlara ilişkin açıklama: Yeni tedbirler ve teşvikler yolda - Son Dakika


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