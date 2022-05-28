Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı

28.05.2022 21:22
Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da otomobilin önce aydınlatma direğine çarpıp ardından da boş su tahliye kanalına uçması neticesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Derya öğretmen ve kızı, Çankırı'da son yolculuklarına uğurlandı.

Antalya'da otomobilin önce aydınlatma direğine çarpıp ardından da boş su tahliye kanalına uçması neticesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Derya öğretmen ve kızı, Çankırı'da son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, 26 Mayıs tarihinde Alanya-Antalya Karayolu Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derya Akgül (37) idaresindeki 06 CJD 235 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarpıp ardından da yol kenarındaki su tahliye kanalına uçtu. Kazada öğretmen Derya Akgül ile 7 yaşındaki kızı Defne Akgül olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki küçük kardeş Ilgaz Akgül ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri tamamlanan işlemlerinin ardından memleketleri Çankırı'ya getirildi.

Anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Derya Akgül ve 7 yaşındaki kızı Defne'nin cenazeleri, öğlen namazına müteakiben Çankırı merkezde bulunan Ahmet Yesevi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, hayatını kaybeden anne kızının çok sayıda yakını katıldı. Cenazede güçlükle ayakta duran Akkül'ün eşi Seyfullah Akgül'ü yakınları sakinleştirdi. Kılınan cenaze namazının ardından Derya Akgül ve Defne'nin cenazeleri, aile mezarlığında toprağa verildi. - ÇANKIRI

Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: İHA

Çankırı, Antalya, Cenaze, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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