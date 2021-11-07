Antalya'daki festival hobi tutkunlarını bir araya getirdi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve hobi tutkunlarını bir araya getiren "HobiFest 2021" off-road yarışlarıyla sona erdi.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinden 70'e yakın hobi kulübü katıldı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen off-road özel seyirci etabı, nostaljik otomobil ve motosiklet sergisi, satranç ve mangala turnuvası, motosiklet ve bisiklet sürüş eğitimleri, drift yarışı, drone yarış ve eğitimleri, paramotor ve mikrolight uçuş gösterileri ilgi gördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de özel hazırlanan parkurda off-road aracının direksiyonuna geçerek sürüş heyecanı yaşadı.

Festivalde kapsamında kurulan stantları da gezen Böcek, yarışlarda dereceye girenlere teşekkür plaketlerini verdi.

HobiFest 2021'e Türk Hava Kurumu, motosiklet ve bisiklet kulüpleri, doğa sporları dernekleri, Antalya Klasik Araçlar Kulübü, kamp ve karavan dernekleri, Drone Sporları Kulübü, çeşitli fotoğraf kulüpleri, Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Özel Çocuklar Lokomotif Band Ritim Grubu başta olmak üzere birçok kurum, vakıf, dernek ve kulüpten katılım sağlandı.

Konser ve dans gösterilerinin de yapıldığı festival, off-road yarışlarıyla tamamlandı.