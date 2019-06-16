Antalya'daki festivalde gencin kaybolması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nin son gününde kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nin son gününde kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmaları sürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Su altı Arama Kurtarma (SAK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen arama çalışmalarına, bugün de baraj gölünde ve karada devam edildi.

Komando birliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JAK ekipleri karadan, Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK-8, Emniyet Müdürlüğü dalgıç su altı ve SAK ekipleri, Manavgat Baraj Gölü üzerinde su altı ve su üstünde arama çalışması gerçekleştirdi.

Kendisinden 7 gündür haber alınamayan Özersinci'ye, bugünkü arama çalışmalarında da ulaşılamadı. Çalışmaların yarın devem edeceği bildirildi.

Oymapınar Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nde görevli Yıldırım Selim Özersinci (29), festivalin son günü olan 10 Haziran sabahında arkadaşlarıyla yaşanan tartışmanın ardından ormanlık alana gitmişti. Kendisinden haber alınamayan gencin kıyafetleri, festival alanından baraj gölüne inen patika yolun sonunda bir ağacın altında bulunmuştu. Gencin bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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