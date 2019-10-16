Son Dakika Haberleri: Antalya'daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
Son Dakika Güncel Antalya'daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Antalya'daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

1 saat önce

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Antalya'daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama, System.String[]

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların saklandıkları hücre evlerinde ise 9 bin 395 avro, 5 sahte kimlik, 2 otobüs bileti, 1 pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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