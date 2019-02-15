Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Antalya'daki Fetö/pdy Davasında Karar

1 saat önce

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Alanya imamı" olduğu iddia edilen kişinin de bulunduğu 3 sanığa 10 yıl ile 13 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'daki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Alanya imamı" olduğu iddia edilen kişinin de bulunduğu 3 sanığa 10 yıl ile 13 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde avukatlarının hazır bulunduğu karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Osman Yeşilkaya ve Muhammet Kocabey Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, İsmail Akpınar ise Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla katıldı.

Sanıklardan İsmail Akpınar, son savunmasında, örgütün Alanya ilçesi imamı olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Yapı ile 2013 sonrasında bağlantısını kestiğini ve suçsuz olduğunu savunan Akpınar, beraatini istedi.

Yeşilkaya ve Kocabey de suçsuz olduklarını belirterek, beraat ve tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Akpınar'ı "terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklar Yeşilkaya ve Kocabey'e ise "terör örgütüne üye olma" suçundan 10'ar yıl hapis cezası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:28 Kaynak: AA

Alanya, Antalya, Güncel
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