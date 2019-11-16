Son Dakika Haberleri: Antalya'daki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
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Antalya'daki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Finike ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'daki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Finike ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı oldukları gerekçesiyle 12 Kasım'da gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" görüşmelerinde zanlıların isimlerinin geçtiği, Bank Asya'nın faaliyetlerinin durdurulduğu 2015'te Kumluca şubesi önünde eylem yaptıkları, destek amaçlı para yatırmaya çalıştıkları, örgütle iltisaklı dernek üyeliklerinin bulunduğu ileri sürülmüştü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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