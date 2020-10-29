Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 30 milyon dolarlık katkı bekleniyor - Son Dakika

Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 30 milyon dolarlık katkı bekleniyor

29.10.2020 10:57

Antalya'da yarın sona erecek Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'dan, bu yıl ayakkabı ihracatına 30 milyon dolarlık katkı bekleniyor.

Antalya'da yarın sona erecek Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'dan, bu yıl ayakkabı ihracatına 30 milyon dolarlık katkı bekleniyor.

Türk ayakkabı sektörünün "küresel vitrini" olarak nitelendirilen fuar, 100 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ağırlıklı olarak yabancılara hitap eden fuar, Rusya, Almanya, İngiltere, Kanada başta olmak üzere 60 ülkeden ziyaretçiyi ağırlıyor.

Eksposhoes Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Demir, AA muhabirine, yabancı sektör profesyonellerinin Türk ayakkabı sektörüne büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Türk ürünlerinin tasarımı ve kalitesi açısından ihracatta etkin pazara sahip olduğunu aktaran Demir, coğrafi konum açısından da hızlı üretim yapıp hızlı teslimatı gerçekleştirebilen bir ülke olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl ayakkabı sektöründe 1 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştiğini hatırlatan Demir, bu yıl da yeni tip koronavirüse (Kovid19) rağmen ihracat rakamlarının sevindirici boyutta olduğunu bildirdi.

Fuar ihracata önemli katkı sunuyor

Sektörün bu yıl da 1 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan Demir, salgın olmasına rağmen geçen seneki rakamlara ulaşılacağını hatta geçilebileceğini belirtti.

Yılın ilk yarısında ihracatta son 4-5 yılın rekorunun kırıldığını, artış yönünde bir grafik çizildiğini aktaran Demir, "Rusya, Ukrayna, Türk Cumhuriyetleri, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Balkan ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerine ayakkabı satışı yapıyoruz." dedi.

Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nın 9 yıldır ihracata önemli katkı sunduğunu vurgulayan Demir, "Geçen yılın son çeyreğinde yaptığımız fuarda ihracata 25 milyon dolarlık katkı oldu, bu yıl da 28-30 milyon dolarlık ihracat hedefimiz var. Katılımcılarımız, ihracat hedefleri en iyi noktada olan firmalar." diye konuştu.

Fuarda imalatçıdan satıcılara kadar herkesin emeğinin bulunduğuna değinen Demir, fuarın tanıtıma da önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Salgına rağmen bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlandığına işaret eden Demir, "Salgın sürecinde onlara Antalya gibi en rahat ve konforlu ortamı sunduk, yurt dışından alıcıların daha rahat gelmelerini sağladık. Daha iyi ortamda, daha iyi şekilde ürünlerini sergileyip, ihracatta daha fazla paya sahip olmalarına yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 30 milyon dolarlık katkı bekleniyor
Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 30 milyon dolarlık katkı bekleniyor
Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 30 milyon dolarlık katkı bekleniyor
Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 30 milyon dolarlık katkı bekleniyor

İhracat, Antalya, Türk, Moda, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 30 milyon dolarlık katkı bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

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