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Antalya'daki fuhuş operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan N.N, Z.I, E.Y, İ.D, A.S. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, "fuhşa aracılık etmek, çocukları fuhşa teşvik etmek" suçlamalarıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün polis ekiplerince farklı zaman ve adreslerde düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında aranan O.O'nun cezaevinde tutuklu olduğu öğrenilmişti.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:30 Kaynak: AA
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