Antalya'daki fuhuş operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'daki fuhuş operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'daki fuhuş operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'daki fuhuş operasyonunda 21 şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda, iki ruhsatsız tabanca, iki kuru sıkıtabancı, 15 mermi, bir miktar para ve uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden yabancı uyruklu 11 kadın, sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Diğer 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:00 Kaynak: AA
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