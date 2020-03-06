Antalya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı - Son Dakika

Alanya'da polis ekiplerince 3 Mart'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden yabancı uyruklu 11 kadın, sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.

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Antalya bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada