Antalya'daki Heyelan Anı Kamerada
1 saat önce
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 4 mahalleyi birbirine bağlayan yolda yağış sonrası heyelan meydana geldi.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 4 mahalleyi birbirine bağlayan yolda yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yolu ulaşıma kapatan heyelan anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Serik'e bağlı Sarıabalı, Bucakköy, Karataş
ve Akbaş mahallelerini birbirine bağlayan yolda akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası heyelan meydana geldi. Tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nun yakınlarında, Köprüçayı Barajı mevkiindeki yolun kıyısında bulunan tepeden kopan dev kaya ve toprak parçaları yola düştü.
YOL ULAŞIMA KAPATILDI Antalya Büyükşehir Belediyesi
ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. İş makineleriyle yoldaki kaya parçalarının bir kısmı temizlenirken, bölgede heyelanın devam etme ihtimaline karşı çalışmaya ara verildi. Yol trafiğe kapatılırken, bölgedeki yağışın devam ettiği kaydedildi.
HEYELAN ANI KAMERADA
Heyelan anı bölgeye giden ekipler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tepeden kopan kaya ve toprak parçalarının yola düşüş anı yer aldı. - Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:07 Kaynak: DHA
İkinci Yarı Hazırlıklarını Sürdüren Galatasaray, Antalya Kampını Noktaladı
Samsung, Galaxy Kullanıcılarının Facebook'u Tamamen Silmesine İzin Vermiyor
Jelena Karleusa'nın, Dusko Tosic'i Aldattığı İddia Edildi
İsmail Köybaşı'nın İdmanda Attığı Gol Fenerbahçeli Taraftarları Mest Etti