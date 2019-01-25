Antalya'daki Hortum

Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde hortumun verdiği zarar gün aydınlandıktan sonra ortaya çıktı. Karşıyaka
, Kum, Kasapçayırı, Narenciye, Mavikent
ve Beykonak
mahallelerinde etkili olan hortumda çok sayıda ev ve serayla tarım alanları zarar gördü. Vatandaşlar ev ve seralarındaki zararı gidermek için çalışmalara başladı.
Hortum sırasında Karşıyaka Mahallesi'ndeki Camikırığı Camisi'nin minaresi yıkıldı, Kumluca Belediyesine ait Karatepe Stadyumu
da zarar gördü.
Hortumda yaralananlardan Ramazan Küçükada'nın (54) tedavisi ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
TEDAŞ ekipleri de kopan enerji nakil hatlarının onarımı için çalışma yürütüyor.
Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.