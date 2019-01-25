Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Hortum

Antalya'daki Hortum

55 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde hortumun verdiği zarar gün aydınlandıktan sonra ortaya çıktı.

Antalya'daki Hortum, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde hortumun verdiği zarar gün aydınlandıktan sonra ortaya çıktı.

Karşıyaka, Kum, Kasapçayırı, Narenciye, Mavikent ve Beykonak mahallelerinde etkili olan hortumda çok sayıda ev ve serayla tarım alanları zarar gördü. Vatandaşlar ev ve seralarındaki zararı gidermek için çalışmalara başladı.

Hortum sırasında Karşıyaka Mahallesi'ndeki Camikırığı Camisi'nin minaresi yıkıldı, Kumluca Belediyesine ait Karatepe Stadyumu da zarar gördü.

Hortumda yaralananlardan Ramazan Küçükada'nın (54) tedavisi ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TEDAŞ ekipleri de kopan enerji nakil hatlarının onarımı için çalışma yürütüyor.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:11 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Birçok İl İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı! Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı Son Dakika! CHP İstanbul'da 25, İYİ Parti 4 İlçede Aday Gösterecek, 10 İlçede İki Parti de Kendi Adayını Yarışa Sokacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:06:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Hortum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]