Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Hortum

Antalya'daki Hortum

49 dakika önce

Antalya'nın Finike ilçesinde hortum nedeniyle hayatını kaybeden işçinin naaşı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı cenaze töreninin ardından defnedildi.

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Antalya'nın Finike ilçesinde hortum nedeniyle hayatını kaybeden işçinin naaşı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı cenaze töreninin ardından defnedildi.

Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Finike Hizmet Binası'na ziyarette bulunan Pakdemirli, hortumun savurduğu cisimlerin isabet etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ASAT çalışanı Bayram Demir'in (40) arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Pakdemirli, ziyaretin ardından Demir'in Sahilkent Kum Camisi'nde cuma namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de yer aldığı törenin ardından Demir'in naaşı toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:03 Kaynak: AA

İşçi, Finike, Antalya, Güncel
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