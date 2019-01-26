Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Hortum

Antalya'daki Hortum

1 saat önce

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Tevfik Hidayet Kökçe, ilçedeki hortuma ilişkin, "İlk belirlemelere göre 100 dekar civarında bir sera alanı zarar gördü.

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Kumluca Ziraat Odası Başkanı Tevfik Hidayet Kökçe, ilçedeki hortuma ilişkin, "İlk belirlemelere göre 100 dekar civarında bir sera alanı zarar gördü."dedi.

İlçedeki Salur Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan hortumun ardından kopan enerji hatlarının onarımı için TEDAŞ ekipleri tarafından çalışma yürütülüyor. Jandarma ekipleri de vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güvenli yerlerde bulunmaları konusunda uyarıyor.

Hortum bölgesinde incelemelerde bulunan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Tevfik Hidayet Kökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece boyunca bölgede olumsuz havanın etkili olduğunu, sabah saatlerinde yaşanan hortum nedeniyle vatandaşlara ait sera, ev ve tarım arazilerinde zarar meydana geldiğini ifade etti.

Kökçe, alanda çalışma başlattıklarını belirterek, "İlk belirlemelere göre 100 dekar civarında bir sera alanı zarar gördü.Tarım arazileriyle hasarın daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Devletimizin ilgili birimleri bölgede, vatandaşlarımıza gerekli yardımları sağlıyor. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız." dedi.

Hortum'da 5 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:16 Kaynak: AA

Kumluca, Güncel
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