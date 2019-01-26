Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Hortum

Antalya'daki Hortum

37 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'daki hortum felaketine ilişkin, "Şu anda Antalya'da yaklaşık 260 trafo merkezimizde enerjimiz yok. 80 bin civarında konut etkilenmiş durumda.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'daki hortum felaketine ilişkin, "Şu anda Antalya'da yaklaşık 260 trafo merkezimizde enerjimiz yok. 80 bin civarında konut etkilenmiş durumda. Keza Isparta'da da 140 civarında, ağırlıklı kırsal bölgelerde olmak üzere yine trafo merkezlerimizde enerjimiz yok. Orada da yaklaşık 15-20 bin vatandaşımız şu anda enerjisiz. Ekipler de hava koşulları müsaade ettiği ölçüde çalışmalarına devam ediyor. Büyük bir oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji vereceğiz." dedi.

Dönmez, Taksim'de bulunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) Genel Müdürlüğü'ne, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antalya'da yaşanan hortum felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Felakette yaralanan vatandaşlara da acil şifalar dileklerini ileten Dönmez, son birkaç gündür Antalya ve civarında meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatın da olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bu durumdan enerji altyapısının da etkilendiğini özellikle elektrik tarafında, enerji nakil hatları, direkler ve trafo merkezlerinde sıkıntılar yaşandığını dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

"Şu anda Antalya'da yaklaşık 260 trafo merkezimizde enerjimiz yok. 80 bin civarında konut etkilenmiş durumda. Keza Isparta'da da 140 civarında, ağırlıklı kırsal bölgelerde olmak üzere yine trafo merkezlerimizde enerjimiz yok. Orada da yaklaşık 15-20 bin vatandaşımız şu anda enerjisiz. Ekipler de hava koşulları müsaade ettiği ölçüde çalışmalarına devam ediyor. Büyük bir oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji vereceğiz. Bazı bölgelerde de fırtınanın şiddetine bağlı olarak tedbir amaçlı da oradaki elektrik dağıtım şirketimiz bazen enerjiyi kesiyor, daha olumsuz bir yansıması olmasın diye. Ben tekrar bu vesileyle Antalya'ya büyük geçmiş olsun diyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:05 Kaynak: AA

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