Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Hortum'da Hayatını Kaybeden Berivan Karakeçili'nin Cenazesi Toprağa Verildi

Antalya'daki Hortum'da Hayatını Kaybeden Berivan Karakeçili'nin Cenazesi Toprağa Verildi

2 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün etkili olan hortumda başına isabet eden bir cisim nedeniyle yaşamını yitiren Berivan Karakeçili'nin (13) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde defnedildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün etkili olan hortumda başına isabet eden bir cisim nedeniyle yaşamını yitiren Berivan Karakeçili'nin (13) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde defnedildi.

Karakeçili'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Kumluca Devlet Hastanesi morgundan alınarak, uçakla Şanlıurfa'ya getirildi.

Viranşehir ilçesine götürülen Karakeçili'nin cenazesi, Yeni Aile Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Berivan Karakeçili'nin ailesiyle mevsimlik tarım işçisi olarak Antalya'ya gittiği ve bu yüzden eğitimini yarıda bıraktığı öğrenildi.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerindeki hortum nedeniyle çok sayıda tarım arazisi, ev, işyeri ve araç zarar görmüş, 13 yaşındaki Berivan Karakeçili hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 11 kişi de yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:32 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Kumluca, Antalya, Karakeçili, 3. Sayfa, Yerel, Yaşam
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