Antalya'daki hortum, fırtına ve sağanak, seralara zarar verdi - Son Dakika
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Antalya'daki hortum, fırtına ve sağanak, seralara zarar verdi

04.03.2022 11:27
Antalya'daki hortum, fırtına ve sağanak, seralara zarar verdi

Antalya'da önceki gece etkili olan hortum, fırtına ve sağanak nedeniyle ilk belirlemelere göre yaklaşık 630 dekar örtü altı tarım alanında hasar meydana geldi.

Antalya'da önceki gece etkili olan hortum, fırtına ve sağanak nedeniyle ilk belirlemelere göre yaklaşık 630 dekar örtü altı tarım alanında hasar meydana geldi.

Aksu, Serik, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde 3 Mart gece saatlerinde etkili olan hortum, fırtına ve sağanakta çok sayıda sera yıkıldı, ürünler zarar gördü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, ilk andan itibaren ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarına başladığını söyledi.

Hortumun en fazla Serik ve Alanya ilçelerinde etkili olduğunu ifade eden Karaca, Serik'te Çandır, Alacami, Karadayı, Aşağıçatma mahallelerinde 65 çiftçiye ait yaklaşık 256 dekar sera alanında yüzde 80 oranında zarar oluştuğunu bildirdi.

Alanya'da Yeniköy, Elikesik, Türkler ve Gözübüyük mahallelerinde 55 üreticiye ait 230 dekar örtü altı tarım alanının zarar gördüğünü belirten Karaca, Gazipaşa'da da Muzkent mahallesinde 3 çiftçinin 10 dekarlık serasında hasar oluştuğunu dile getirdi.

Karaca, Aksu'da ise Kurşunlu ve Topallı mahallelerinde 26 üreticinin yaklaşık 134 dekar sera alanında hasar tespiti yapıldığını, 4 çiftçiye ait 18 dekar zeytin bahçesinde de tesis zararı oluştuğunu kaydetti.

Dört ilçede ilk belirlemelere göre 630 dekar sera alanında ürün ve tesis zararı meydana geldiğini bildiren Karaca, "İlk tespitlerimize göre 153 üreticimize ait büyük bir bölümü sera olmak üzere domates, biber, kabak, karpuz, muz, patlıcan, marul, hıyar ve zeytin gibi ürünlerin yer aldığı tarım alanı zarar gördü." dedi.

Karaca, hasar tespit çalışmalarının bugün de devam edeceğini söyledi.

Tarım sigortası yaptıran üreticilerin zararlarını sigortadan karşılayabileceklerine dikkati çeken Karaca, bu tür afetlerde tarım sigortalarının ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

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Gazipaşa, Antalya, Hortum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'daki hortum, fırtına ve sağanak, seralara zarar verdi - Son Dakika


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