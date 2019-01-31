Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Hortum İstanbul'da Hal ve Pazarı Vurdu

Antalya'daki Hortum İstanbul'da Hal ve Pazarı Vurdu

24 dakika önce

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA AKDENİZ ve Ege'de yoğun yağışlarda tarım alanlarının zarar görmesi nedeniyle pazarda sebze fiyatları arttı.

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Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA AKDENİZ ve Ege'de yoğun yağışlarda tarım alanlarının zarar görmesi nedeniyle pazarda sebze fiyatları arttı. 

İstanbul yaş meyve sebze halinde, biber fiyatları türüne göre 2 lira ile 14 lira, patlıcan fiyatları 8 lira ile 16 lira arasında, domates fiyatları 4 lira ile 15 lira, kabak fiyatları 6 ile 8 lira arasında değişiyor. Mevsim sebzeleri karnabahar 5-6 lira, pırasa, 2-3 lira, havuç 1-5 lira, 1.5-4 lira arasında satılıyor. Pazarda ise fiyatlar halin 1-2 lira üzerine çıkıyor. 

"TÜRKİYE'NİN HEMEN HEMEN HER YERİ ÇOK YOĞUN BİR YAĞMUR ALDI"

Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan,  "Sebze ve meyve fiyatları arz talep dengesi olduğu için mevsimsel olarak hava şartlarıyla doğru orantılı gidiyor. Sadece Akdeniz çanağında değil, Türkiye'nin hemen hemen her yeri çok yoğun bir yağmur aldı. Bunun sonucunda geçen hafta sel hatta hortum yaşandı. Üretimle ilgili olumsuz etkileri oluyor. Dün akşam Finike bölgesindeydim, '45 gündür güneş alamıyoruz' diyorlar. Yalnızca sel ve yağmur değil bu da olumsuz etkiledi" dedi. 

Yüksel Tavşan, fiyatların önümüzdeki günlerde nasıl olacağı konusunda ise "Önümüzdeki günlerde eğer hava şartları 15 gün kadar iyi gider, güneş açarsa düzelir diye düşünüyorum. Eğer düzelmezse yapacak bir şey yok" diye konuştu. 

PAZARDA GRAMLA ALIŞVERİŞ

Pazarcılar ise olumsuz hava koşullarının fiyatlara yansıdığını söylüyor. Tüketicilerin daha az ürün aldığını belirten pazarcılar, artık yarım kilo alanların hatta gramla alışveriş yapanların olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü:

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Tavşan'ın açıklamaları

Halden görüntüler

Pazardan görüntüler

Pazarcılarla röportaj

Tüketicilerle röportaj

Sebze fiyatları

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:49 Kaynak: DHA

Ege, Akdeniz, İstanbul, Güncel
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