Antalya'daki Hortum - Kemer İlçesi Devlet Hastanesi ve Çevresinde Hasar

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, etkili olan hortum, fırtına ve yağış nedeniyle Kemer
Devlet Hastanesinde hasar meydana geldiğini belirterek, "Hastanemizdeki 11 vatandaşımızı diğer hastanelere naklettik. Hastanenin acil servisi hizmete devam edecek. 20 yaşındaki Kader Buse Acar kardeşimiz kayıp ve arama çalışmaları hem Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter hem AFAD
ekipleri ve dalgıçlar tarafından sürdürülüyor. Henüz bulabilmiş değiliz." dedi.
Antalya'da etkili olan hortum, fırtına ve yağış nedeniyle Kemer Devlet Hastanesinin bahçesinde bulunan çok sayıdaki çam ağacı devrildi, hastanenin çatısında da hasar oluştu. Hastane bahçesinde bulunan 50'den fazla araç, devrilen ağaçlar ve çatıdan düşen parçalar nedeniyle zarar gördü.
Hortum ve fırtınanın içinde de hasara neden olduğu hastanedeki 11 hasta, Antalya'daki çeşitli hastanelere nakledildi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
İnceleme sonrası açıklama yapan Karaloğlu, hortum dolayısıyla bahçede portakal toplayan 13 yaşındaki bir çocuğun başına isabet eden bir cisim nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.