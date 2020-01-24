Antalya'daki hortum sırasında kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'daki hortum sırasında kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım - Son Dakika

Antalya'daki hortum sırasında kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir yıl önce meydana gelen hortum sırasında kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, kızının kaybolduğu tarih olan 24 Ocak'ta sosyal medyadan duygusal paylaşımlarda bulundu.

Antalya'daki hortum sırasında kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir yıl önce meydana gelen hortum sırasında kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, kızının kaybolduğu tarih olan 24 Ocak'ta sosyal medyadan duygusal paylaşımlarda bulundu.

Kızıyla birlikte çektirdikleri aile fotoğraflarını paylaşan Acar, "Gelmesin 24 Ocak, saat 14: 26: 33 saniye" ifadesini kullandı. Baba Acar'ın bu paylaşımında ağlayan emojiler de yer aldı.

Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortumda, Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı ise kaybolmuştu. Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştı.

Ahmet Acar, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayıp Kader Buse'nin anne ve babasından yürek burkan paylaşım: Gelmesin 24 Ocak
Tinder'a panik butonu dahil bir dizi ilave güvenlik özelliği geliyor Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir transfer daha! Olcay Yusufoğlu da kadroya katıldı Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:03:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'daki hortum sırasında kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]