Antalya'daki hortum sırasında kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir yıl önce meydana gelen hortum sırasında kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, kızının kaybolduğu tarih olan 24 Ocak'ta sosyal medyadan duygusal paylaşımlarda bulundu.

Kızıyla birlikte çektirdikleri aile fotoğraflarını paylaşan Acar, "Gelmesin 24 Ocak, saat 14: 26: 33 saniye" ifadesini kullandı. Baba Acar'ın bu paylaşımında ağlayan emojiler de yer aldı.

Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortumda, Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı ise kaybolmuştu. Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştı.