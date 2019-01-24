Son Dakika Haberleri: Antalya'daki hortumda can kaybı 2'ye yükseldi

Antalya'daki hortumda can kaybı 2'ye yükseldi

1 saat önce

Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'daki hortumda can kaybı 2'ye yükseldi, System.String[]
Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:48 

Finike, Kumluca, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı

Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 01:16:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'daki hortumda can kaybı 2'ye yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]