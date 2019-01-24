Antalya'daki hortumda can kaybı 2'ye yükseldi
1 saat önce
Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kumluca
ve Finike
ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:48
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