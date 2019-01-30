Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Hortumda Ölü Sayısı 3'e Yükseldi, 1 Kişi Hala Kayıp

Antalya'daki Hortumda Ölü Sayısı 3'e Yükseldi, 1 Kişi Hala Kayıp

51 dakika önce

Antalya'daki hortumda ölü sayısı 3'e yükseldi, 1 kişi hala kayıp Fırtınada başına kalas düşen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybettiANTALYA - Antalya'da meydana gelen hortumda başına kalas düşmesi sonucu ağır yaralanan 3 çocuk annesi Şerife Yumşak, bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Antalya'daki hortumda ölü sayısı 3'e yükseldi, 1 kişi hala kayıp
Fırtınada başına kalas düşen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen hortumda başına kalas düşmesi sonucu ağır yaralanan 3 çocuk annesi Şerife Yumşak, bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybetti. Yumşak'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte Antalya'daki hortumda ölü sayısı 3'e yükseldi, kaybolan 1 kişinin ise arama çalışmaları hala devam ediyor.
Kemer'in Kuzdere Mahallesi'nde 24 Ocak'ta ilçeyi etkisi altına alan fırtına sırasında evinde başına kalas düşmesi sonucu ağır yaralanan 3 çocuk annesi Şerife Yumşak bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybetti. Yumşak'ın ölüm haberini alan yakınları ve dostları Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine akın ederek başsağlığında bulundu.
Öte yandan Antalya'da meydana gelen hortumda mevsimlik tarım işçisi 13 yaşındaki Berivan Karakeçili, 40 yaşındaki ASAT görevlisi Bayram Demir ve 3 çocuk annesi Şerife Yumşak ile ölü sayısı 3'e yükselmiş oldu. Kaybolan üniversite öğrencisi Kadar Buse Acar'ı ise arama çalışmaları hala devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:03 Kaynak: İHA

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