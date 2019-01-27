Son Dakika Haberleri: Antalya'daki hortumun bilançosu ağırlaşıyor

Antalya'daki hortumun bilançosu ağırlaşıyor

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kemer'de 10 ağır, 127 az hasarlı bina, Kumluca'da 2 yıkık, 11 ağır ve 78 az hasarlı bina, Finike'de 3 hasarlı binamız mevcut. Muratpaşa ilçesinde yapılan tespit çalışmasında ise 3 ağır, 81 az hasarlı bina var" dedi.

Antalya'daki hortumun bilançosu ağırlaşıyor, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Kemer'de 10 ağır, 127 az hasarlı bina, Kumluca'da 2 yıkık, 11 ağır ve 78 az hasarlı bina, Finike'de 3 hasarlı binamız mevcut. Muratpaşa ilçesinde yapılan tespit çalışmasında ise 3 ağır, 81 az hasarlı bina var" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:48 

Murat Kurum, Kemer, Finike, Kumluca, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazım Karabekir'in Torunu Bakan Kurum'a Tepki Gösterdi: 15 Temmuz'u Konuşmayın, Dedem İçin Buradasınız Karaman Bakan Kurum Antalya'daki Afette 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Kişi Yaralı, 1 Kişi Kayıp

Kajunun Fiyatı El Yakıyor! Tanesi 17 Kuruşa Satılıyor Poşet Paralı Olunca Poşet Tamiri Yapmaya Başlayan Uyanık Terzi, Yeni Bir İş Kolu Yarattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 15:12:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'daki hortumun bilançosu ağırlaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]