Son Dakika Haberleri: Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum"
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Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum"

6 saat önce

Antalya'da 4 ay önce iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ikiye ayrılan kullandığı araçtan yürüyerek çıktığı anların MOBESE kameralarına yansıdığı sürücü Ümit Pamukçu, "Mucize eseri kurtuldum. Ondan sonra hayatım değişti.

Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu:

Antalya'da 4 ay önce iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ikiye ayrılan kullandığı araçtan yürüyerek çıktığı anların MOBESE kameralarına yansıdığı sürücü Ümit Pamukçu, "Mucize eseri kurtuldum. Ondan sonra hayatım değişti. dedi.

Pamukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Ağustos'ta Uncalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde işe giderken, kavşakta kendisine sarı yanarken ilerlediğini, yan yoldan gelen başka bir otomobilin ise kırmızı ışık ihlali yaparak, kullandığı otomobile çarpmasıyla trafik kazasının meydana geldiğini belirtti.

Kaza anında araçtan savrulduğunu hatırladığını anlatan Pamukçu, "Ayağa kalktığımda ilk baktığım şey arabam oldu. Arabamın ikiye bölündüğünü gördüm. Bana yardıma gelen bir ablaya 'Arabam niye ikiye bölündü, arabamın gerisi nerede?' diye sorduğumda, bana 'Sen otur alnın kanıyor, bir şey yok aracın köşede' dedi. Kazadan sonra herkes şok oldu, bende şok oldum." diye konuştu.

Kazadan kurtulmasını "mucize" olarak niteleyen Pamukçu, "Çünkü çok kötü bir kazaydı. Mucize eseri kurtuldum. Ondan sonra hayatım değişti. Artık kavşaklarda yeşil ışık yansa bile yavaşlayıp geçiyorum. Mucize bir kurtuluşum vardı." ifadesini kullandı.

Pamukçu, kaza görüntülerinin tekrar izlediğinde yine şok olduğunu, o kadar büyük bir savrulmayı beklemediğini vurgulayarak, "Ailem de görüntüleri izleyince şok oldu. 'Verilmiş sadakamız varmış' dediler." değerlendirmesini yaptı.

-Olay

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde kavşakta 15 Ağustos'ta yaşanan kazada, Nurullah Akar idaresindeki 34 ZB 507 plakalı otomobilin, trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta Ümit Pamukçu yönetimindeki 07 RP 330 plakalı otomobille çarpıştığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.


Kavşakta bulunan MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde, araçların çarpışmaları ve sürücülerden Pamukçu'nun iki parçaya bölünen otomobilinden düştükten sonra şaşkınlık yaşamasının ardından kalkıp yürümüştü.

Pamukçu ile diğer araçtaki Nurullah Akar, Hakan Arslan ve Dilek Gürbey, kazadan hafif yaralı olarak kurtulmuştu.

Pamukçu, Antalya, Mucize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum"
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