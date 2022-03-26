Kablo hırsızlığı iddiasına 2 tutuklama - Son Dakika
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Kablo hırsızlığı iddiasına 2 tutuklama

26.03.2022 15:07

Antalya'da kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'da kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kepez, Muratpaşa ve Aksu ilçelerindeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntüleri incelenerek gözaltına alınan E.Ç, A.E. ve H.İ.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. ve A.E. tutuklandı, H.İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye ait kabloların çalındığı ve mala zarara verildiği ihbarı üzerine yaptıkları çalışma kapsamında dün 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kablo hırsızlığı iddiasına 2 tutuklama
Kablo hırsızlığı iddiasına 2 tutuklama
Kablo hırsızlığı iddiasına 2 tutuklama

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Kaynak: AA

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