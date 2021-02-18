Antalya'daki Kagrai Antik Kenti'nin turizme kazandırılması hedefleniyor - Son Dakika

Antalya'daki Kagrai Antik Kenti'nin turizme kazandırılması hedefleniyor

18.02.2021 11:07
Antalya'daki Kagrai Antik Kenti'nin turizme kazandırılması hedefleniyor, System.String[]

Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan ve geçmişinin yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen Kagrai Antik Kenti'nin turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan ve geçmişinin yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen Kagrai Antik Kenti'nin turizme kazandırılması amaçlanıyor.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Cevizli Mahallesi'ndeki Kagrai Antik Kenti'nde ilk olarak 1816'da Otto Von Richter tarafından arkeolojik saha çalışmaları yapıldığı biliniyor. Roma dönemi medeniyetlerine ev sahipliği yapan antik kentin, Zeus tapınağı olarak inşa edildiği düşünülüyor.

Kadın figürü allığı ve birçok desenli taşıyla dikkati çeken tarihi alanın gün yüzüne çıkarılmasının bölge turizmine canlılık katacağı değerlendiriliyor.

"Çalışmalar devam ediyor"

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kagrai Antik Kenti'nde milattan sonra 1. yüzyıla ait kalıntı ve kitabeler bulunduğunu söyledi.

Antik kentte bulunan ve Pisidialılar tarafından yaptırılan Zeus tapınağının bölgenin en eski yapılarından olduğuna vurgu yapan Hülür, şunları kaydetti:

" Türkiye'deki yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesi sürecinde 2400 yıllık Kagrai ismi, 1932'de önce Yeşilköy, sonra da Cevizli olarak değiştirilmiş. Cevizli günümüzde tarihi ve doğal güzelliklerle modern görünümü harmanlayan bir merkez olarak ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tarihi kalıntılarla çevrili bölgemizi hep beraber yöre ve ülke turizmine kazandırmak istiyoruz. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor."

"Kagrai'yi turizme kazandırmak için bütün desteği vereceğiz"

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ise tarihi alanın tamamıyla yok olmadığını, çok büyük bir potansiyel barındırdığını ifade etti.

Tarihi eserlerin yer aldığı alanı turizme kazandırmak istediklerini anlatan Özkan, "Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıl öncesine, tarihe tanıklık etmiş kadim bir antik kültür şehri olan Kagrai'yi turizme kazandırmak için bütün desteği vereceğiz. Düğmeli evlerimiz başta olmak üzere alternatif turizm kaynakları olarak gördüğümüz tarih, kültür ve doğa turizm alanlarını değerlendireceğiz." dedi.

"Para versek de böyle bir yeri bulamazdık"

Cevizli Mahallesi muhtarı Harun Çınar da tarihi alanın 2002'de 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildiğini bildirdi.

Bölge fazla bilinmediği için çok fazla misafir ağırlayamadıklarını belirten Çınar, şöyle konuştu:

"İlk olarak bu alanın düzenlenerek eserlerin daha iyi ortamda sergilenmesini istiyoruz. Taşların üstünde yazılar var. Henüz bunları çözümleyemedik. Birkaç yetkili geldi ve yazıların örneklerini aldı. Yine arkeologlar zaman zaman burayı ziyaret ediyor. Cevizliler olarak çocuklarımıza tarihin içinde yolculuk yaptırmak istiyoruz. Tarihimizi tanıtmak istiyoruz. Para versek de böyle bir yeri bulamazdık. Bu bize Allah'ın bir lütfu olmuş. Antik bölgenin altına yerleşmişiz, evlerimiz yanı başında. Tarihi yok etmeden gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz."

Hisarcık, Antalya, Akseki, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'daki Kagrai Antik Kenti'nin turizme kazandırılması hedefleniyor - Son Dakika


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