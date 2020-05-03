Antalya'daki kaplumbağa katliamına soruşturma - Son Dakika

Antalya'daki kaplumbağa katliamına soruşturma

Kaplumbağaların 11'i telef oldu, 4'ü tedaviye alındı

Güvenlik kameraları tek tek inceleniyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir mezarlıkta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşla ezilerek kabukları kırılmış halde bulunan 15 kaplumbağa hakkında polis soruşma başlattı. Ayrıca 15 kaplumbağadan 11 telef olurken, 4'ü ise veteriner tarafından tedaviye alındı.

Olay, Kleopatra Plajı'ndaki bulunan Damlataş Sahil Mezarlığı'na meydana geldi. Dün sabah saatlerinde kedi, köpek gibi sokak hayvanlarını beslemek için mezarlığa gelen veteriner hekimler gördüğü manzara karşında şoke oldu. Mezarlıkta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından telef etme için 15 kaplumbağanın kabukları taşla ezilerek kırıldığı tespit edildi. Kaplumbağaları inceleyen veteriner hekimler kaplumbağanın 4'ünün yaşadığını belirleyerek kliğine götürdü. Klinikte kaplumbağaların özel bir ürünle kabukları yapıştırılarak tedavi edildiği belirtildi. Kaplumbağaların 2'sinin durumu iyiye gittiği diğer 2'sinin ise kritik olduğu öğrenildi.

"2 kaplumbağanın durumları ciddiyetini koruyor"

Tedavi hakkında bilgi veren uzman veteriner hekim Osman Aydın, mezarlıkta besleme yaparken buldukları kaplumbağalardan yaşayan 4'ünü kliniklerine alarak tedavisine başladıklarını söyledi. Aydın, "Öncelikle antiseptik solüsyonlar ile yara temizliği yaptık. Daha sonra doku onarımını hızlandırması amacı ile ozon terapi uyguladık. Kırılan kabukları özel bir materyal ile birleştirerek yapışmasını sağladık. Genç olan iki kaplumbağanın durumu şuan için daha iyi ancak büyük olan kaplumbağaların çok fazla darbe alıp kabukları birleştirilmeyeceği gözlemleniyor. Bu parçaların iç organlara zarar verdiği için büyük olan kaplumbağaların durumları ciddiyetini koruyor" dedi.

Asayiş ekipleri soruşturma başlattı

Mezarlıkta inceleme yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olay yerinde yaptığı araştırmalarda ise etrafta bulunan bir kaya parçasıyla hayvanların kabuklarının kırıldığı tespit etti. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.