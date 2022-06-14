Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

14.06.2022 09:36

Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kahvehanede çıkan tartışmada boğazından bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kahvehanede çıkan tartışmada boğazından bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kahvehanede Hasan Bulut ile Sinan C. arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken Sinan C. tartıştığı Hasan Bulut'u bıçak darbesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından yaraladı. Olay sonrası çevrede bulunanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yolda hayatını kaybetti

Yaralı olarak ambulans ile hastaneye götürülen Bulut, yolda hayatını kaybetti. Olayı öğrenen yakınları sinir krizi geçirirken, Bulut'un cesedi savcılık tarafından incelenerek Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Jandarma ekipleri olay sonrası Sinan C.'i yakalayarak gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü
Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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