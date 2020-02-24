Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz ile eşi taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz ile eşi taburcu edildi - Son Dakika

Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz ile eşi taburcu edildi

6 saat önce

Antalya'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile eşi Semiha Yılmaz taburcu edildi.

Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz ile eşi taburcu edildi, System.String[]

Antalya'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile eşi Semiha Yılmaz taburcu edildi.

Kazanın ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Yılmaz çiftinin tedavisi tamamlandı.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, yaptığı açıklamada, hastaneye getirildiklerinde Yılmaz'da birkaç sıyrık, eşinin ise kaburgasında iki çatlak olduğunu söyledi.

Bu tip yaralanma durumlarda genellikle hastaların sağlık durumlarının bir süre izlendiğini belirten Aydınlı, "Bizde bu prosedürü izledik. Tedavilerinin ardından taburcu oldular, memnun ayrıldıkları için mutluyuz." dedi.

Serik ilçesinde, 9 Şubat'ta Devlet Su İşleri mevkisinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve beraberindekilerin bulunduğu minibüs, aynı yönde seyreden otomobille çarpışmış, kazada Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, Yılmaz ve eşi ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaralanmıştı.

Serik Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Özhaseki çifti ve Türel daha önce taburcu edilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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