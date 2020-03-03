Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz'a geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz'a geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz'a geçmiş olsun ziyareti

9 dakika önce

Antalya'da trafik kazası geçiren AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'a, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından geldiği Samsun'da vatandaşlar geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz'a geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

Antalya'da trafik kazası geçiren AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'a, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından geldiği Samsun'da vatandaşlar geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yılmaz, kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan vatandaşları Samsun'daki çalışma ofisinde ağırladı.

Vatandaşlar Yılmaz'a, aynı kazada yaralanan eşi Semiha Yılmaz için de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trafik kazasından sonra kendilerini telefonla arayan, mesaj atanlara teşekkür eden Yılmaz, "Tedavinin tamamlanmasının ardından Samsun'da ziyaretimize gelen tüm gönül dostlarımıza, dava arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, belediye başkanlarımıza şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler büyük ve güzel bir aileyiz." ifadesinde bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde, 9 Şubat'ta Devlet Su İşleri mevkisinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve beraberindekilerin bulunduğu minibüs, aynı yönde seyreden otomobille çarpışmış, kazada Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, Yılmaz ve eşi ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaralanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:44 Kaynak: AA
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