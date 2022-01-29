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Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

29.01.2022 16:19

Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde apart evde bıçaklanarak öldürülen şahsın, kıskançlık yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde apart evde bıçaklanarak öldürülen şahsın, kıskançlık yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi çift ise adliyeye sevk edildi.

Korkunç olay, Manavgat ilçesi Side Mahallesi 602 sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartta 2,5 yıldır kiracı olarak kalan Elvan K. ve eşi olarak tanıttığı Alman uyruklu Nadya A.G.'yı apart yakınında bulunan parkta çukur kazarken gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, iki şahsı yakaladı. İki şahsın kaldığı odada yapılan incelemede, bıçak darbeleri ile öldürülmüş Kedir Demir'in cesedi bulundu.

Öldürülen Kadir Demir'in fotoğrafçılık yaptığı, Elvan K. ile arkadaş olduğu eşi Nadya A.G.'ye olan ilgileri nedeniyle tartıştıkları bildirildi. Tartışma sırasında, Kadir Demir bıçaklanmak suretiyle yaşamını yitirirken, Elvan K.'nin de parmaklarının kesildiği belirlendi. Olayın Elvan K. ile Nadya A.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi
Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

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Side Mahallesi, Manavgat, Cinayet, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'daki kıskançlık cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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