Antalya'daki kontrol noktalarında

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Konya-Antalya yolunda seyreden araçları, salgının yayılmasını engellemek ve taşıcı durumda olanları tespit etmek amacıyla Manavgat ilçesindeki Hacıobası Mevkisinde bulunan kontrol noktasında durdurdu.

Ekipler, burada sürücülerin ve araçlarda bulunan yolcuların ateşini ölçtü. Kimlik kontrolü de yapan jandarma ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler ve neler yapılması gerektiği gibi konularda vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.