Antalya'daki kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'daki kontrol noktalarında 'Kovid-19' denetimi yapılıyor (2) - Son Dakika

Antalya'daki kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılıyor (2)

6 saat önce

Kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılması ANTALYA - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.

Kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılması

ANTALYA - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.

Antalya'daki kontrol noktalarında Kovid-19 denetimi yapılıyor (2)

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:58 Kaynak: AA

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