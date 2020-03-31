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Antalya'daki kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılıyor (2)
6 saat önce
Kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılması ANTALYA - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.
Kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılması
ANTALYA - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:58 Kaynak: AA
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