Antalya'daki meclis başkanları toplantısı iptal - Son Dakika
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Antalya'daki meclis başkanları toplantısı iptal

6 saat önce

ANTALYA'da hafta sonu yapılacak Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi'nin (AİBPA) 7. Meclis Başkanları Zirvesi ve 16. Genel Kurulu'nun iptal edildiği açıklandı.

Antalya'daki meclis başkanları toplantısı iptal, System.String[]

ANTALYA'da hafta sonu yapılacak Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi'nin (AİBPA) 7. Meclis Başkanları Zirvesi ve 16. Genel Kurulu'nun iptal edildiği açıklandı.

Türkiye'nin dönem başkanı olduğu, 43 üye ülkeden meclis başkanları ve parlamenter heyetler ile gözlemci üyelerin katılacağı Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi'nin (AİBPA) 7. Meclis Başkanları Zirvesi ve 16. Genel Kurulu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde 7- 8 Mart'ta Antalya Belek'teki otelde yapılması planlanmıştı.

Antalya Valiliği'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, "TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde 7-8 Mart 2020 tarihleri arasında Sueno Otel Deluxe Belek'te gerçekleştirileceği duyurulan Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) toplantıları iptal edilmiştir" denildi.

Toplantının iptal gerekçesi açıklanmadı.


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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:19 Kaynak: DHA
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