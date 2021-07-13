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Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanıklarının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanıklarının yargılanmasına başlandı

13.07.2021 14:40
Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanıklarının yargılanmasına başlandı, System.String[]

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cüneyt A, Gökhan H, Ferdi T. ve Aziz K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Halil İbrahim Ş, Süleyman G, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıklardan Cüneyt A, cinayeti kabul ettiğini, bunun cezasını ölene kadar çekeceğini belirtti.

Mervenur Polat'a yönelik cinsel istismarı kabul etmediğini aktaran Cüneyt A, şunları kaydetti:

"Mervenur sabah evime geldiğinde ağlıyordu. Herkes günahını kabul etmek yerine suçu birbirine atıyor. Mervenur bana küfür etti. O anda sinirlerim bozuldu ve olay gerçekleşti. Sonra evde bulunan çarşaf, streç ve folyoyla iyice sardım ve Mervenur'un cesedini mutfak dolabının altına koydum. Bir süre sonra arkadaşımı arayarak motosikletle cesedi ailemin yaşadığı apartmana götürüp üst kattaki boşluk yere bıraktım."

Diğer sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

"Benden ciğerimi kopardılar"

Öldürülen Mervenur Polat'ın annesi Güler Polat, duruşma sonrası gazetecilere, adalete güvendiğini, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılacağına inandığını söyledi.

Mahkemede bütün sanıkların birbirini suçladığını ama kızının ölümünde bütün sanıkların parmağının olduğunu düşündüğünü belirten Polat, "Kızım beni olay günü aradı, 'Anne ağzımdan, burnumdan kan geliyor. Beni yanına getirsinler.' dedi ve telefon kapandı. Beni aradığı telefonu geri aradım ama bir daha ulaşamadım. En ağır cezayı alsalar da benim içim soğumaz. 6 yaşındaki torunumu annesiz bıraktılar, Benden ciğerimi kopardılar." diyerek gözyaşı döktü.

Müşteki avukatı Buğra Kağan Oğuz da Mervenur Polat'ın aylarca bulunamadığını, sanıkların ise aylarca cinayeti saklamak için fikir birliği yaptığını ve cinayette işbirliği halinde olduklarını savundu.

Antalya'da, 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden biri salıverilmiş, 4'ü tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanıklarının yargılanmasına başlandı
Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanıklarının yargılanmasına başlandı
Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanıklarının yargılanmasına başlandı
Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanıklarının yargılanmasına başlandı

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'daki Mervenur Polat cinayeti sanıklarının yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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