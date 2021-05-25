Antalya'daki Mervenur Polat cinayetinde 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika

Antalya'daki Mervenur Polat cinayetinde 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

25.05.2021 17:53
Antalya'daki Mervenur Polat cinayetinde 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi, System.String[]

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu 2 sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 40'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu 2 sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 40'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosunca, tutuklu sanıklar C.A. ve G.H. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu temin etme", "fuhşa teşvik etme", "hürriyetinden yoksun bırakma" ve "tehdit" suçlarından hazırlanan iddianame Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, öldürülen Mervenur Polat'ın annesinin kızından haber alamayınca polise başvurduğu belirtildi.

Annenin daha sonra da kendisini arayan kızının sanık C.A. tarafından alıkonulduğunu söyleyip ağlayarak yardım istediğine dair ihbarda bulunduğu kaydedildi.

Yapılan soruşturmada Polat'ın C.A. ve G.H. ile samimi olduğu ve 19 Ekim 2020'de bu kişilerin yaşadığı iş hanına geldiği aktarılan iddianamede, C.A. ile G.H'nin cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

İddianamede, sanık C.A'nın Polat'ı boğarak öldürdüğü; cesedin, babasının ikamet ettiği apartmanın çatısında bulunduğu kaydedildi.

C.A, iddianamede yer verilen ifadesinde, cesedi motosikletle babasının evine kendisinin getirdiğini ileri sürdü.

Olayın meydana geldiği akşam uyuşturucu kullandıklarını anlatan C.A, "Uyandığımda G.H. yoktu. Mervenur ise çıplak ve morarmış halde koltukta yatıyordu. Kapı çalınınca Mervenur'u mutfak dolabında kapaklı yere koydum. Bir hafta sonra cesedi gece saatlerine binaya götürdüm." ifadelerini kullandı.

Sanık G.H. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklar G.H. ve C.A'nın ağırlaştırılmış müebbet ve 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, tutuksuz sanıklar A.K, F.T, H.İ.Ş. ve S.G. ise "fuhşa teşvik etme" ve "uyuşturucu temin etme" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Antalya'da, 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'i tutuklanmış 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılardan 3'ü yapılan itiraz üzerine adli kontrolle serbest kalmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Uyuşturucu, Saldırı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'daki Mervenur Polat cinayetinde 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika


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