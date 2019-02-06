Antalya'daki Metruk Binalar Yıkılıyor
1 saat önce
Antalya'nın Kepez ilçesi'nde polis tarafından tespit edilen metruk bina sahibi tarafından yıkıldı.
Antalya
'nın Kepez
ilçesi'nde polis tarafından tespit edilen metruk bina sahibi tarafından yıkıldı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Metruk/Atıl/Suç Alanlarının ıslahı çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde tespit edilen metruk binanın yıkımı için sahibine ulaşıldı. 2 bina sahibi tarafından yıkıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:20 Kaynak: İHA
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