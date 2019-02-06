Son Dakika Haberleri: Antalya'daki Metruk Binalar Yıkılıyor

Antalya'daki Metruk Binalar Yıkılıyor

1 saat önce

Antalya'nın Kepez ilçesi'nde polis tarafından tespit edilen metruk bina sahibi tarafından yıkıldı.

Antalya'daki Metruk Binalar Yıkılıyor, System.String[]
Antalya'nın Kepez ilçesi'nde polis tarafından tespit edilen metruk bina sahibi tarafından yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Metruk/Atıl/Suç Alanlarının ıslahı çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde tespit edilen metruk binanın yıkımı için sahibine ulaşıldı. 2 bina sahibi tarafından yıkıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:20 Kaynak: İHA

Polis, Kepez, Antalya, 3. Sayfa
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