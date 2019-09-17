Antalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında (3)
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13 HEKTAR YANDIAntalya'nın Serik ilçesinde çıkan ve 3,5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 13 hektarlık alanının zarar gördüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:38 Kaynak: DHA
13 HEKTAR YANDI
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan ve 3,5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 13 hektarlık alanının zarar gördüğü belirtildi.
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