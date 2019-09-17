Son Dakika Haberleri: Antalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında (3)
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Antalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında (3)

52 dakika önce

13 HEKTAR YANDIAntalya'nın Serik ilçesinde çıkan ve 3,5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 13 hektarlık alanının zarar gördüğü belirtildi.

Antalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında (3), System.String[]

13 HEKTAR YANDI

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan ve 3,5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 13 hektarlık alanının zarar gördüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yangın söndürme ekipleri
Helikopterlerden detay
Yanan ağaçlardan detay
Vatandaş röportaj

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),


Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:43 Kaynak: DHA
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