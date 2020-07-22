Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1.5 hektarlık alan zarar gördü.

Bugün saat 10.30 sıralarında Aksu ilçesi Güzelyurt mahallesi Belen mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kırsal alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle birlikte büyüyerek ormanlık alana yayıldı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 3 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, Büyükşehir Belediyesine ait 4 arazöz ve 40 yangın işçisi müdahale etti. Havadan ve karadan müdahalede bulunulan yangında ekipler alevleri yerleşim yerlerine ilerlemeden söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Güzelyurt, Antalya, Aksu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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