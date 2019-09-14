Antalya'daki orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü
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ANTALYA'nda çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:29 Kaynak: DHA
ANTALYA'nda çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü. Konyaaltı
ilçesi Hisarçandır mevkiindeki sarp ve kayalık arazide yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 4 helikopter ve 10 arazöz ile yangına müdahale edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi.
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