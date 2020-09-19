Antalya'daki orman yangınının ilerlemesi durduruldu - Son Dakika

Antalya'daki orman yangınının ilerlemesi durduruldu

Antalya'daki orman yangınının ilerlemesi durduruldu Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesinde dün saat 16 00 da başlayan orman yangınının ilerlemesi durduruldu.

Antalya'daki orman yangınının ilerlemesi durduruldu

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesinde dün saat 16 00 da başlayan orman yangınının ilerlemesi durduruldu. Ekipler büyük oranda hafifleyen yangını tamamen kontrol altına almak için çaba sarf ediyor.

Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesinde başlayan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisi ile hızla yayıldı. Yangına gün içinde amfibi uçak, 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilirken Antalya, Kumluca, Finike ve Kemer Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 87 arazöz, 6 dozer ve 350 civarında yangın söndürme işçisinin müdahalesi hava karadıktan sonra da devam etti. Söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Alevlerin önüne geçilemeyince jandarma ekipleri Seylemit Mevkiindeki 20 evi tedbir amaçlı boşalttı. Rüzgarın da kesilmesi ile yangının gece saat 23 30 sıralarında ilerlemesi durduruldu. Yangının önümüzdeki saatlerde tamamen kontrol altına alınması bekleniyor.

Antalya'daki orman yangınının ilerlemesi durduruldu

Adrasan, Kumluca, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 01:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'daki orman yangınının ilerlemesi durduruldu - Son Dakika

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