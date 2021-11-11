Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yanan ormanlık alanda, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat'taki yangında ilk etkilenen mahallelerden Kalemler'de düzenlenen törende, birkaç ay önce Manavgat başta olmak üzere çevresindeki birkaç ilçede yaşanan yangınların, Türkiye'nin en büyük yangın afeti olduğunu belirterek, bir daha bu tür afetlerin yaşanmamasını temenni ettiklerini söyledi.

Yazıcı, çocuklara yemyeşil bir Türkiye emanet edeceklerini vurgulayarak, "2019 yılında başlayan ağaçlandırma seferberliği ile Cumhurbaşkanlığımızın talimatı, Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde tüm Türkiye'de milyonlarca fidan diktik ve dikmeye devam edeceğiz. Özellikle ve öncelikle Manavgat'ın, Alanya'nın ve Gündoğmuş'un yaralarını sarmaya hep birlikte azmettik, karar verdik. Gayretli bir şekilde yaraları sarmaya devam edeceğiz." dedi.

Yaşanan olumsuzluklar ve kötülüklerin arkada kaldığını, bundan sonraki süreçte yemyeşil bir Manavgat oluşturmak için hep birlikte seferber olduklarını ifade eden Yazıcı, yangının kötü izlerini silmek adına canhıraş çalışacaklarını belirtti.

Yazıcı, Orman Genel Müdürlüğünün öncülüğünde tüm Türkiye'de bugün 252 milyon fidan dikileceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bunu artırarak devam ettireceğiz. Manavgat yangınında mağdur olan vatandaşların ağaçla ilgili taleplerini topladık. Yaklaşık 250 bini zeytin olmak üzere 400 bin meyve fidanını Tarım ve Orman Bakanlığımız hazırlıyor. Yıl sonuna kadar 400 bin meyve fidanını inşallah çiftçilerimize teslim etmiş olacağız. Bir yandan ormanlarımızı yenilerken bir yandan meyvelerimizi tekrar hayata kazandıracağız. Manavgat, Antalya yemyeşil bir şekilde Türkiye'ye hatta tüm dünyaya örnek olmaya devam edecek. Başta Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, okullarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de bu yıl 28 Temmuz'da başlayıp 6 Ağustos'a kadar süren 10 günlük yangın süreci yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün fidan dikeceğimiz Kalemler yangından ilk etkilenen mahallelerimizden. 'İlk etkilenen yeri ilk yeşillendirmeye başlayalım. Bismillah çekelim ve tekrar yeşil bir Manavgat kuralım' dedik. İnşallah bu acının izlerini bugünden başlayarak hep beraber sileceğiz." dedi.

Bu yangın sürecinde, Gündoğmuş yangını dahil 60 bin hektar alanın zarar gördüğünü belirten Dikici, bu alanda yaklaşık 5 milyon 300 bin metreküp ağaç emval tespit ettiklerini ve ihale ile satışını yaptıklarını kaydetti.

Dikici, üzerinde emval bulunmayan yerleri sürmeye başladıklarının vurgulayarak, "Yaptığımız planlamada bu sahanın 30 bin hektarını tohum takviyeleriyle yeniden yeşillendirmeyi düşünüyoruz. 17 bin hektar alanı da makineyle işleyip süreceğiz. Bugünkü alandan başlayıp buraya da 27 milyon fidan dikmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 14 bin hektar alanı da doğaya, kendi haline yenilenmeye bırakacağız. Bu şekilde rehabilite etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ve beraberindeki heyet, alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinlikte, 136 hektarlık alanda yaklaşık 200 bin fidan dikimi yapıldı.